Van Cleve Sixth Grade Building

TROY — Van Cleve has announced the names of honor roll students for the second quarter of the 2017-18 school year.

Straight A’s

Holden Chesko, Skylar Davis, Tyler Heuker, Allison Ray, Ana Rindler, Ahmeddek Warsame, Logan Boehringer, Braden Burgbacher, Alexander Schaefer, Alyssa Stanley, Owen Walters, Katelyn Weikert, Kiyah Baker, Isaac Dillon-Swartz, Ava Harvey, Jena Johns, Ryan Kaiser, Alyssa Kern, Aaron Oates, Sarah Pierce, Braeden Verceles, Camille Hemm, Kendra Kovacs, Payton Vitangeli, Mason Ward, Jonathan Asher, Brooke Craft, Alyxandria Grube, Dean Hampshire, Evan Kaiser, Josephine Kleinhenz, Austin Towne, Lena Walker, Robert Cox, Yancarlo Fuentes, Quinn Gariety, Joshua Hardin, Eva Hixson, Anika Hurley, Matthew Stamps, Joshua Clark, Lainey Freeman, Cristian Fuentes, Lynnette McKibbin, Abigail Seger, Cameron Allison, Johnathan Dilbone, Miguel Gonzalez, Bryce Massingill, Hailey Noland, Joshua Schilling, Kiana Farrier, Sienna Mader, Allison Unger, Jadyn Allen, Jadyn Almeida, Dyaus Cavazos, Joslynn Compliment, Rowan Holley, Ashleigh Nosker, Owen Kemp, Hana Kuramoto, Ethan Nosker, Payton Wilmoth, Mackenzie Andrews, Kara Enneking, Lucas Hill, Elizabeth Katwyk, Casey Rogers, Carly West, Kaitlyn Elliott, Eric Sampson.

Honor roll

Peyton Hayslett, Alani Marshall, Ava McCoy, Isaac Merritt, Zachary Page, Salman Warsame, Alivia Worth, Colin Burghardt, Michelle Daffner, Jacob Estes, Keagan Knue, Cole Reigelsperger, Austin Baker, Kristin Sedam, Hannah Steggemann, Jarod Barnhart, Bryce Davis, Bryce Detrick, Jerry Heffner, Taylor Housley, Matthew Kitchen, Marymar Mulhern, Sydney Bennett, Maxwell Chipley, Brooklyn Elder, Kaylee Elliott, Cadence Favorite, Aiyana Godwin, Ryan Grody, Kiley Kitta, Meet Patel, Jack Crawford, Hannah Knisley, Tyler Malott, Ashley Mauk, Lydia Yount, Mason Glover, Abbigail Morten, Chayne Newton, Nicole Tucker, Karleigh Durian, Kaitlyn Garber, Gavin Laughman, Noah Miller, Lily Anderson, Amber Bond, Caleb Gray, Vincent Olivieri, Miles Shuman, Roslyn Cremeans, Marlee Cupp, Ella Jones, Kiandra Smith, Ryan Stringer, Ronan Watkins, Zachary Applegate, Emma Carroll, Cassidy Cheney, Caleb Dreier, Jaiden Roach, Robert Rohlfs, Ann Waller, Jacob Anderson, Autumn Bowers, Kylie Buechter, Connor Creech, Arantza Rivera, Truth Santiago, Evelynn Turnbull, Gwendolyn Turnbull, Damien West, Noah Carter, Dylan Greaf, Emma Honeycutt, Eloise Kolakowski, Kellen Miller, Parker Neth, Hunter Sekas, Jacob Shurtz, Evan Barth, Allana Bolden, Clara Brown, Kaiden McKinney, Gwen Moore, Aubrey Murphy, Arabella Nickels, Chloe Fecher, Ikumi Nagase, Jude Wright, Isabella Browning, Danny Murray, Clay Smith, Colin Vogel, Samuel Westfall, Lily Applegate, Laila Borger, Nicholas McKibbin, Zachary Meyer, Gavin Palkovic, Jacob Smith.