Edison announces spring dean’s list

PIQUA — Edison State Community College has recognized 458 students for excellence in academics on the Spring 2018 semester dean’s list. To be eligible for the dean’s list, a student must have at least a 3.5 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.

Students from Miami County include:

Bradford: Danielle Alexander, Dylan Burgan, Emily Clack, Ryan Elliott, Chelsea Ford, Tara Goubeaux, Jackson Moore, Hannah Myers, Lincoln Rapp, Deborah Rice, Kayla Seman

Casstown: Andrew Austerman, Jennifer Buchert

Conover: Kelsey Kirchner

Covington: Danielle Adams, Ian Benedict, Patricia Casey, Alexander Courts, Charity Courts, Jessie Crowell, Sienna Edwards, Shianne Fortner, Ryan Gengler, Eli Gerling, Gray Harshbarger, Lisa Holfinger, Rayna Horner, Sarah Hubbard, Breanna Kimmel, Courtney Lucente, Benjamin McFadden, Jett Murphy, Abigail Niefer, Samuel Pritchard, Matthew Siefring, Andrew Slusher, Angela Weaver, Samantha Whiteman, Jennifer Whitenack

Fletcher: Samantha Everett, Catherine Harleman

Laura: Karen Sowers

Piqua: Benjamin Adams, Dustin Baker, Mitchell Bolin, Gustavo Bonilla, Anthony Bowen, Megan Crusey, Steffanie Davey, Alycia Davidson, Lisa Davidson, Kaylynn Dill, Mouhamadou Faye, Carmynn Frysinger, Rebecca Gambill, Casey Garpiel, Ashley Gregory, Brooke Harpest, Austin Hartrunft, Brennan Hicks, Jason Hill, Dana Hursey, Grace Jennings, Devin Johnson, Jennifer Kanniard, Meredith Karn, Ashley Keller, Clarissa Kiehl, Nathin Libbee, Craig Lichtenberg, Jonathan Masterson, Marissa McGillivray, Jacob Oglesbee, Jessica Paylor, Ashley Peterson, Cecilia Peyton, Kelly Pryfogle, Erik Quinter, Christ Ramos, Alexis Seiter, Joshua Sheets, Brandy Shepard, Tristin Stangel, Kaylee Trump, Jacob Voisinet, Lindsey Ward, Dylan Watson, Lauren Williams, Ashley Young

Pleasant Hill: Kassidi Alexander, Lorrie Beacom, Gabriella Clingman, Sabrina Liette, Corrin Luedeke, Kaitlyn Marker

Saint Paris: Kristin Eklund, Endre Endresen, Katelyn Jackson, Kyle Jackson, Rebekah Shearer, Harlee Thomas

Tipp City: Mindy Bach, Joshua Evers, Annie Livesay, Raegan McElhose, Jessica Miller, Janice Moore, Kirah Noble, Natalie Seeman, Calissa Stewart, Alexandra Wendling

Troy: Caitlin Ball, Megan Byram, Thomas Casey, Sean Cheatwood, Emma Deweese, Julia Dickman, Andrienne Durbin, Samantha Francis, Taylor Ganger, Joshua Heil, Susan Ivan, Isatou Kassama, Ashley Lamb, Kristie Lawrence, Kaitlyn Mack, Kendra Magnuson, Grace McCalister, Audrey McWhorter, Timothy Michaliszyn, Samuel Nation, Olivia Newman, Joshua Niemi, Katherine Pence, Bradford Pierce, Tyler Ritchey, Shelby Rodgers, Donna Rue, Megan Rutledge, Erica Sharits, A’leigha Smith, Jessika Snyder, Natalie Snyder, Heather Spurgeon, Haley Stine, Cheryl Terry, Sandra Tipps, Spencer Tuck, Rebecca Tucker, Abigail Vogelmeier, Savannah Wade, Anna Walker, Rachel Winters

West Milton: Annalise Bennett, Robert Donley, Kiley Jacobe, Taylor Kolker, Tess Woodcock