Honor roll

Concord Elementary

TROY — Concord Elementary has announced the names of honor students for the second quarter of the 2017-18 school year.

Fourth Grade

All A’s — Khloe Aberle, Logan Akers, Lauren Brooks, Dominic Burns, Tessa Chipley, Joshua Colvin, Rickey Demoss, Julia Dilbone, Leah Ellison, Elizabeth Enneking, Evangeline Frigge, Nathan Gascho, Nimai Gharat, Cassidy Gifford, Mackenzie Gifford, Grace Herzog, Alexis Hill, Riley King, Sara Kinoshita, David Lashchuk, Kelsey Le, Andrew Mauk, Emily May, Kaitlyn Miller, Sienna Osburn, Dhriti Patel, Efren Perez, Parth Rajput, Julia Rose, Devin Schwartz, Allison Straughn, Colin Walters, Baylee Weaver, Logan Westerfield,

A’s and B’s — Simeon Adekoya, RaeLynn Alvarado, Sydney Astor, Zander Bailen, Noel Baker, Jaron Blumenstock, Nicholas Brown, Rowan Buchanan, Hailey Carroll, Zachary Compliment-Larger, Joshua Cornish, Brooke Davis, Grace Davis, David Estrada, Aliya Fogarty, Lauren Garber, Aidan Gorman, Colt Halcomb, Landen Hanan, Davonna Harris, Ester Hasbargen, Mayson Hughes, Starr Hughes, Ryan Hurley, Isabella Hutchinson, Hailey Inoa, Kendall Kerber, Jena King, Alyssa Knapinski, Caden Knue, Ava Koch, Juan Lamboy, Aiden Luis, Colin Lynch, Ethan Markeson, Kyle McGuirk, Bella McMullen, Natalia Medina, Nora Mercer, Bradley Miller, Ava Miramontes, Owen Moore, Riya Patel, Zachary Ross, Simone Scribner, Nina Short, Henry Shuman, Adeline Tolpin, Elias Wenning, Ethan White, Peyton Williamson, Madelyn Winner, Landan Wolfe

Fifth Grade

All A’s — Cortney Bonar, Kiley Boyd, Isabella Brewer, Abraham Cherian, Alexandrea Cotrell, Mackinsey DeJesus, Camryn Ditmars, William Evilsizor, Chloe Gillig, Matthew Hempker, Kayla Huber, Sahij Kaur, Malisa Kodaira, Matthew Martz, Christa Mary, Yasashi Masunaga, Gaia Matsui, Anna Meyer, Suhas Nallam, Roman Rank, Zoe Reyes, Blake Sager, Aidan Scott, Cameron Stoltz, Nicholas Stringer, Paige Vitangeli, Alaina Welbaum, Chloe Williams, Mio Yasuda, Noah Zink

A’s and B’s — Megan Alexander, Kendall Augustine, Sienna Boblitt, Abner Deleon, Hayden Frey, Cooper Gerlach, Leo Gluck, Saiphanindra Gollamudi, Andrew Harman, Sophia Hayden, Adan Head, Grecia Heredia-Castillo, Carson Hillman, Noa Ikeda, Mizuki Kato, Gage Kawecki, Jacy King, Russell Kinstle, Lauren Koesters, Walter Mergler, Madison Moore, Raegan Poeppelman, Mason Pohl, Ruhan Rahman, Kyla Regovic, Isabella Reynolds, Harmeera Sandhu, Carter Schemmel, Alexander Sentman, William Sexton, Judah Simmons, Jaden Smith, Katelyn Smith, Mackenzie Smith, Liam Stein, Chloe Stower, Tyler Tibbs, Adam Timmerman, Mitsuho Tsuji, Creighton Verceles, Lily Zimmerman