Troy High School

TROY — The following Troy High School students have earned a grade average between 3.5 and 3.74 for the first semester and have been named to the honor roll.

Freshman — Tag Bender, Kendall Brown, Kaitlin Buechter, Madison Burton, Kathryn Cade, Mitchell Clark, Jacob Cox, Megan Davey, Alison Davis, Owen Davis, Adam Decerbo, Ryan Demmitt, Caleb Fogarty, Luis E Fuentes, Kelsee Ganger, Dinah Gigandet, Donyana Godin, Jonathan Hipolito, Hailey Honeycutt, Brennah Hutchinson, Andrew Iverson, Austin Johnson, Kristofer Kellems, Karlee Khatibloo, Noelle LaCombe, Caden Lombardo, Joshua Lovitt, Jessica Loy, Logan Maginnis, Cody Marshall, Gracie Morlan, Morgan Naranjo, Braxton Oliver, Sarup Patel, Destany Rees, Grant Rehmert, Ainsley Savard, Connor Sexton, Kaden Strayer, Gavin Swartz, Jenna Ulrich, Margaret Wannemacher, Ellie Weaver, Elizabeth Wenrick, Hallie Westmeyer, Parker Williams, Katelyn Wing.

Sophomores — Tala Barnes, Connor Bell, Adrianna Burghardt, Clayton Captain, Aaron Carmack, Megan Coate, Chloe Coleman, Nevaeh Collier, Carl Crabtree, Samantha Francis, Jacob Gray, Sierra Gross, Taylor Henn, Frida Hoening, Caitlyn Hutson, Christian Jones, Erica Keenan, Mackenzie Kelley, Makayla Kindell, Jordan Klemt, Hallie Klosterman, Joshua Kraus, Ryan Lobdell, Mari Logan, Nolan Lutz, Lily Magoteaux, Emily Maloney, Gage McCann, Travis McDevitt, Erina McGuire, Mackenzie Nosker, Mitchell Olberding, Tyler Owens, Shaelyn Pelfrey, Blaine Peltier, Jillian Peltier, Meredith Post, Lydia Ryan, Lauren Schmitz, Weston Smith, Emily Stoeckmann, Colby Stoltz, Aries Targett, Mallary Travis, Mariana Trimble, Colleen Watkins, Taylor Zimmerman.

Juniors — Azalia Ali, Blair Carroll, Anya Coleman, April Dulceak, Katherine Dunne, Zachariah Erwin, Emilie Farrier, Trevor Griffieth, Ariella Hardin, Grace Hartman, Allison Hemmelgarn, Brandon Hicks, Samuel Iverson, Garrett Jones, Skylar Kline, Ryan Mason, David McGraw, Mackenzie Morgan, Abigail Otten, Madison Reed, Tassis Santos, Julia Sentman, Hannah Setser, Margaret Snurr, Hailey Taylor, Dominic Wenrick.

Seniors — Savannah Brewer, Kylee Brooks, Emily Clark, Brandon Emery, Shane Essick, Lauren Fiessinger, Mikaela Griffieth, Brooklyn Grove, Dakota Hamman, Tristin Heiligenberg, Brooke Klopfenstein, Kyra Leckrone, Isaac Lovitt, Andrew Magoteaux, Haylea Mattan, Stephen Riley Moore, Tomoaki Nakayama, Victoria Noon, Zachary Reichelderfer, Christopher Robbins, Cameron Schluter, Olyvia Slebo, Alexus Smith, Ashley Smith, Cynthia Stanley, Kaitlin Stoeckmann, Jenna Stone, Madison Stookey, Deven Sturgeon, Derek Szklany, Benjamin Walkup, Olivia Westfall, Joshua Witters.

The following Troy High School students have earned a grade average of 3.75 or better for the first semester and have been named to the principal’s list.

Freshmen — Brandon Allen, Ashley Andrews, Rebekkah Asher, Oscar Avila, Grace Bair, Sophia Berry, Matthew Bess, Jessica Blount, Haylee Bridge, Bailey Brogan, Morgan Brown, Alexis Carroll, Morgan Carroll, Avalynn Chaney, Ella Curcio, Ryan Dowling, Aidan England, Owen Evilsizor, Madison Fisher, Jordyn Frees, Kayly Gagel, Noah George, Victoria Glover, Faith Hall, Lucas Henderson, Kolton Hines, Angela Hinojosa, Aaron Johnson, Griffin Johnson, Nathaniel Kaiser, Rebekah Katwyk, Samuel Kazmaier, Sarah Kinder, Shae Kline, Grant Klopfenstein, Skylar Mader, Hannah Markeson, James Marshall, Claire Matthews, Hailey Merrell, Elijah Monnin, Kelsey Munday, Leilenie Pena, Keai Perdue, Cassidy Poland, Amber Poore, Zachary Prouty, Leann Quinlan, Lucille Reed, Katelyn Reese, Ethan Rekow, Cady Rhea, Abigail Robbins, Jasmine Romick, Sadie Schaeffer, Camille Scribner, Lisa Senter, Baylee Shepherd, Rachel Shigley, Atlantis Smith, Conner Smith, Taryn Smith, Alayna Stoudt, Taylor Tong, Caroline Turnbull, Emily Wenrick, Julianna Williams, Riley Williams, Sumedha Wundavalli.

Sophomores — Allison Barnthouse, Brandon Beasley, Riley Becker, Laura Borchers, Audrey Brumfield, Autumn Bruns, Ellen Cain, William Clark, Riley Coleman, Sean Dippold, Ella Furlong, MariCait Gillespie, Anthony Gonzalez, Jackson Goodall, Ashlee Harmon, Lily Hemm, Aaron Heuker, Riley Hubbard, Emily Huber, Jaiden Hunt, Alayna Jones, Hailey Kinstle, Chloe Klawon, Nathan Kleptz, Caleigh Lavelle, Christopher Law, Kaitlyn Lord, Angelica Manzano, Adara Myers, Alexandra Myers, Naruha Nagase, Abigail Oberbeck, Kathryn Orban, Sarah Pascale, Rena Patel, Carly Pfeiffer, Quynh Nhu Pham, Jonathan Post, Samuel Reed, Angeline Rice, Elena Schroeder, Dale Sentman, Reece Sherman, Jackson Shuman, Brayden Siler, Mitchell Simon, Brianna Slusher ,Haley Stanaford, Breann Stith, Brooke Stockslager, Jenna Stockslager, Layla Thongvylay, Kevin Walters II, Maggie Welker, Abigail Westfall, Elijah Williams, Rhys Williams, Madison Wilmoth, Kathryn Wolke.

Juniors — Josalyn Abrams, Jacob Adams, Fatima Al-Jarani, Rachel Anderson, Matthew Bigley, Tiyanna Boyd, Alex Bridge, Cole Brogan, Matthew Buerger, Emily Burleson, Katherine Castaneda, Lillian Cusick,T aylor Dankworth, Jalissa Darner,Mikayla Dixon, Natalie Dudte, Grace Dynes, Mackenzie Evans, Samuel Felton, Delaney Fields, Randi Frazier, Megan Frederick, Haley Free, Lauren Garlow, Colleen Gilfoyle, Lexi Hayslip, Kalee Heitbrink, Kayleigh Hill, Irene Hinojosa Porras, Alexa Holland, Sydney Hooker ,Jordan Horstman, Miranda Houshel ,Logan Huth, Erika Innes, Abby Johnson ,Cade Johnson, Gabrielle Johnson, Riley Johnson, Daniel Katwyk, Spencer Klopfenstein, Olivia Love, Megan Malott ,Kaitlyn McClure, Lydia McGillivray, Cassidy McMullen, Leonardo Medel, Ciena Miller, Lily Morris, Laura Murray, Yuto Nagase, Zachary Niswonger, Alexis Olberding, Mitchell Orozco, Caitlin Palivec, Katherine Pence, Kasheen Perdue, Seth Plantz, Caroline Rhea, Jenna Rice, Payton Riley, Aliece Risch, Katie Robinson, Josephine Rohlfs, Chalea Ross,Macie Sadler, Molly Sanders, Luke Severt, Samuel Shaneyfelt, Joseph Sheehan, Kaitlyn Sherrick, Emily Shurtz, Camryn Spencer, Matthew Spencer, Mark Summers, Brandon Thompson, Olivia Tyre, Nicole Usserman, Mikayla Vernon, Masada Warner, Bailey Webb, Jessie Welker, Ethan West, Megan Wheeler, Blake Whitford.

Seniors — Caitlin Ball, Laura Barth, Emily Becker, Adam Bilitzke, Julia Black, Aliya Blakley, Joel Blount, James Boezi, Krishna Brucia, Emily Clawson, Ryan Combs, Trey Cotrell, Meredith Covault, Joseph Dutton, Kyle Falb, Adam Falknor, Andrew Flamm, Elizabeth Freshour, Jacqueline Fulker, Zoey Geuder, Morgan Gigandet, Austin Glover, Sydney Hafer, Lanie Hagen, Hannah Hargrove, Melanie Harvey, Maddison Heffner, Kaylee Hermann, Michael Hess, Alyse Holter, Abigail Innes, Jacob Jergens, Logan Jones, Meaghann Joseph, Emma Kazmaier, Aislinn Klosterman, David Law, Nathaniel Leembruggen, Xander Magill, Danielle McDonagh, Kyle Miller, Molly Miller, Camryn Moeller, Christine Moser ,Megan Myers, Savannah Nelson, Joshua Niemi, Lauren Noll, Ally Orban, Joseph Pascale, Anoop Patel, Dipsha Patel, Elizabeth Pedler, Ryan Pour, Kearston Riley, Nicolas Rizkallah, Madison Rougier, Elijah Sadler, Gabrielle Sanders, Cassidy Scisson ,Emma Shigley, Anthony Simon, A’Leigha Smith, Andrew Smith, Jaclyn Smith, Miranda Smith, Charlotte Snee ,Hallie Snyder ,Riley Spraul, Megan Strader, Bethany Stull, Jacob Sweeney, Destiny Tubbs, William Uhlenbrock, Cierra Ulrich, Sophia Virgallito, Evan Walkup, Shana Weidner, Jacob Wheeler, Hannah Widener, Dana Wynkoop, Lauren Zaylskie.