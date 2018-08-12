Junior Fair Market Chickens

Lightweight
1 Kyler Lambert
2 Emery Deaton
3 Caiden Hollingworth
Class 1
1 Nate Bailey
2 Levi Weldy
3 Thomas Saylor
4 Emily Mixon
5 Thomas Saylor
6 Emery Deaton
7 Daphne Lavey
8 Annaleah Lambert
9 Caiden Hollingsworth
Class 2
1 Nate Bailey
2 Bethany Weldy
3 Emily Mixon
4 Lilly Mixon
5 Lilly Mixon
6 Bethany Weldy
7 A.J. Schwieterman
8 Dustin Butts
Class 3
1 Daphne Lavey
2 Eli Lammers
3 Wil Puthoff
4 Dustin Butts
5 Jeralyn Leland
6 Alejandro Alverez
7 Levi Weldy
Class 4
1 Hunter Ray
2 Eli Lammers
3 Lauryn Lammers
4 Gabryelle Lammers
5 Olive Rhoades
6 Rylee Puthoff
7 Olive Rhoades
8 Dakota Bashore
Class 5
1 Taylor Ray
2 Lily Mumford
3 Anna Puthoff
4 Gabryelle Lammers
5 Jeralyn Leland
6 Gunner Kimmel
7 Tyler Bashore
Class 6
1 Kaden Brandenburg
2 Braden Zekas
3 Aaron Jackson
4 Lily Mumford
5 Connor McKenzie
6 Kaden Brandenburg
7 Grant Humphrey
8 Morgan Kimmel
9 Avery Murphy
10 Brandon Murphy
Class 7
1 Hunter Ray
2 Zach Kauffmann
3 Conner McKenzie
4 Madison McKenzie
5 Katalaya Brandenburg
6 Ella Warner
7 Lindsey Kimmel
8 Monica Ostendorf
Class 8
1 Myah Romer
2 Owen Pleiman
3 Aaron Jackson
4 Taylor Ray
5 Madison McKenzie
6 Monica Ostendorf
7 Hanna Shafer
8 James Henry
Class 9
1 Zach Kauffmann
2 Jack Wheelock
3 Grant Humphrey
4 Owen Pleiman
5 Garrett Warner
6 Ryan DiNardo
7 Lauryn Lammers
8 Myah Romer
Class 10
1 Ella Warner
2 Braden Zekas
3 Connor Humphrey
4 Connor Humphrey
5 Jack Wheelock
6 Trenton Brown
7 Hanna Shafer
8 Ben Gustin III
9 Trenton Brown
Heavyweights
1 Lainee McMaken
2 Katalaya Brandenburg
3 Lainee McMaken
4 Ryan DiNardo
5 Garrett Warner
6 John Starry
7 Sterling Starry
8 Ben Gustin III
Grand Champion
Hunter Ray
Reserve Grand Champion
Ella Warner
Jr. Fair Market Ducks
Lightweights
1 Gabryelle Lammers
2 Gabryelle Lammers
3 John Starry
4 Lauryn Lammers
5 Logan Butts
6 Logan Butts
7 John Starry
Class 1
1 Jacob Hornberger
2 Brennon Green
3 Emily Mixon
4 Emily Mixon
5 Eli Lammers
6 Connor Humphey
7 Eli Lammers
8 Lauryn Lammers
Class 2
1 Connor Humphrey
2 Jack Wheelock
3 Ryan DiNardo
4 Grant Humphrey
5 Miles Shuman
6 Grant Humphrey
7 Brennon Green
8 Leah Ellison
Class 3
1 Ryan DiNardo
2 Trenton Brown
3 Jack Wheelock
4 Jacob Hornberger
5 Trenton Brown
6 Henry Shuman
7 Miles Shuman
8 Henry Shuman
Class 4
1 Simon Parke
2 Garrett Stevens
3 Justin Thomas
4 Isabella Hutchinson
5 Justin Thomas
6 Leah Ellison
Class 5
1 Kamron Paulus
2 Kamron Paulus
3 Isabella Hutchinson
4 Simon Parke
5 Garrett Stevens
Grand Champion
Kamron Paulus
Reserve Grand Champion
Simon Parke
Jr. Fair Market Turkeys
Tom Turkeys
Class 1
1 Samuel Shuman
2 Jackson Shuman
3 Eli Lammers
4 Lainee McMaken
5 Braden Zekas
Class 2
1 Treanna Lavy
2 Hanna Shafer
3 Gabryelle Lammers
4 Cassie Healy
Class 3
1 Lauryn Lammers
2 Trace Lavy
3 Ryan DiNardo
4 Kiera Healy
Tom Turkey Champion
Treanna Lavy
Tom Turkey Reserve Grand Champion
Lauryn Lammers
Hen Turkeys
Class 1
1 Lauryn Lammer
2 Kiera Healy
3 Marisa Savini
4 Samuel Blackburn
5 Eli Lammers
6 Braden Zekas
Class 2
1 Lainee McMaken
2 Jackson Shuman
3 Samuel Shuman
4 Cassie Healy
5 Gabryelle Lammers
Class 3
1 Treanna Lavy
2 Ryan DiNardo
3 Trace Lavy
Hen Turkey Grand Champion
Lainee McMaken
Hen Turkey Reserve Grand Champion
Treanna Lavy
Grand Champion Turkey
Treanna Lavy
Reserve Grand Champion Turkey
Lainee McMaken
Showmanship
Beginner
1 McKayah Musselman
2 Ian Francis-Knott
3 Gus Joseph
4 Myah Romer
5 Daphne Lavey
Intermediate
1 Monica Ostendorf
2 Levi Weldy
3 Marisa Savini
4 Natalie Gratz
5 Aaron Jackson
Senior
1 Bethany Weldy
2 Abby Fraley
3 Anna Puthoff
4 Bridgette Paton
5 Arielle Barnes
Showman of Showman
Bethany Weldy