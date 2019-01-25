Honor roll

Forest Elementary School
Second quarter
Fifth grade: Zacariah Allen, Ethan Bowman, Isabella Burkett, Cadence Collett, Logan Hurd, Anden Kemmer, Kylee Kohorst, Gabrielle Lloyd, Hannah Maurer, Riley Maurer, Alexander McAdams, Asher Merritt, Ethan Moser, Avah Shoemaker, Keilie Slattery, Erica Stacy, Dylan Swabb, Vivian Walker, Brayden Walsh, Hunter York.
Fourth grade: Quinten Adkins, Michael Bechtel, Raiden Birman, Sophia Blair, Jayda Dillow, Jadelynn Dowty, Gavin Fischbach, Piper Freese, Isabel Gonzalez, Addison Haddix, Elyssa Hatton, Kaylin Hedrick, Livia Luciano, Judah Pierce, Kaitlynn Price, Caroline Rohlfs, Hayden Steinke, Haylee Steinke, Leah Tippie, Ashton Walling, Kaylin Widener, Sarah Zickafoose.