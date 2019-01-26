Heywood Elementary
Honor roll
Fifth grade: Marlee Afzal, Savannah Alexander, Jayden Atkins, Sakyius Block, Gracie Bridges, Alannah Brueckman, Jenna Bryant-Arnett, Cora Coate, Jerricho Fergerson, Maximilian Fong, Ian Hixson, Jada Liles, Sophia Michalos, Jacob Murray, Andre Palmer, Camelia Rossiter, Rozlyn Schilling, Lilly-Ann Short, Jaelynn Smith, Colton Trochelman, Gabrielle Winters, Emma-Marie Zonner.
Fourth grade: Amelia Bair, Ria Bird, Justin Caplinger, Landon Cappelli, Eve Dye, Ismail Elbibary, Waylon Fremont, Juliana Gonzalez, Bradly Grissom, Eden Harbaugh, Presley Hardin, Keenan Hartley, Leland Koeller, Jai’ana Lloyd, Baylie Massingill, Sylvia Matthies, Sarah Robbins, Kingstin Shepherd, Skyler Shepherd, Justin Short, Jamie Stewart, Caroline Thornton, Tai Viney.