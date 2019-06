Troy High School President’s list, honor roll

TROY — The following Troy High School students have earned a grade average of 3.75 or better for the second semester and have been named to the Principal’s List:

• Freshmen: Nicholas Anderson, Alexandra Beckner, Thomas Begley, Anna Boezi, Madison Brewer, Erin Bruce, Mikayla Byrd, Brianna Cardinal, Sarah Castaneda, Audrey Clagett, Grace Cole, Corbin, Sierrah, Laura Craft, Nicholas Daffner, Anna Davis, Colton DeBrosse, Madison Dixon, Alexis England, Olivia England, Hannah Falknor, Ella Fecher, Addisyn Fields, Sophia Fong, Lauren Fonner, Allison Frederick, Jonah Fullenkamp, Don Gibson, Amanda Goodwin, Corinne Grunden, Claire Harju, Madison Harkins, Zoe Jackson, Lillyan James, Joshua Jergens, William Johnston, Darren Jones, Evan Jones, Morgan Kaiser, Emma Kennett, Kaylee King, Kylie King, Ella Kirkpatrick, Jonathan Kleinhenz, Ashley Kloeker, Olivia Kohn, Renee Kovacs, Briana Lavender, Jolee Lowman, Kaylee Ludy, Timothy Malott, Ryan Martz, Kayleigh McMullen, Cade Michael, Caleb Michael, John Michalos, Hannah Miller, Molly Montgomery, Shogo Nakayama, Esha Patel, Sable Plantz, Andrea Prenger, Eva Raskay, Daniel Rekow, Lauren Rice, Savannah Scaggs, William Schaefer, Meredith Sentman, Samuel Shuman, Makenzie Smith, Wyatt Smith, Margaret Snee, Mya Sowers, Cailyn Starnes, Bryce Staten, Olivia Stringer, Macie Taylor, Izaiah Texter, Kylie Thompson, Claire Tibbitts, Abigail Van Hook, Victoria Van Hook, Charlie Walker, Troy Welker, Lydia Witters, William Wolke

• Sophomores: Brandon Allen, Edgar Ambrocio y Ambrocio, Ashley Andrews, Grace Bair, Sophia Berry, Haylee Bridge, Bailey Brogan, Bailey Brogan, Morgan Brown, Alexis Carroll, Avalynn Chaney, Genevieve Coleman, Jacob Cox, Ella Curcio, Alison Davis, Adam DeCerbo, Ryan Dowling, Aidan England, Owen Evilsizor, Jordyn Frees, Kayly Gagel, Dinah Gigandet, Victoria Glover, Hench Wyatt, Lucas Henderson, Kolton Hines, Angela Hinojosa, Kaitlin Jackson, Aaron Johnson, Griffin Johnson, Samuel Kazmaier, Sarah Kinder, Shae Kline, Grant Klopfenstein, Caden Lombardo, Skylar Mader, Hailey Merrell, Gwenyth Metz, Elijah Monnin, Kelsey Munday, Keai Perdue, Amber Poore, Zachary Prouty, Leann Quinlan, Katelyn Reese, Cady Rhea, Abigail Robbins, Jasmine Romick, Sadie Schaeffer, Lisa Senter, Baylee Shepherd, Rachel Shigley, Taryn Smith, William Stapleton, Kaden Strayer, Caroline Turnbull, Jenna Ulrich, Ellie Weaver, Elizabeth Wenrick, Hallie Westmeyer, Julianna Williams, Riley Williams, Sumedha Wundavalli,

• Juniors: Allison Barnthouse, Riley Becker, Connor Bell, Laura Borchers, Mollie Bretland, Ellen Cain, Sean Dippold, Andrew Fogt, Luis Fuentes, Ella Furlong, MariCait Gillespie, Anthony Gonzalez, Jackson Goodall, Lily Hemm, Lauren Hemmelgarn, Taylor Henn, Aaron Heuker, Emily Huber, Jaiden Hunt, Allison Irey, Alayna Jones, Hailey Kinstle, Nathan Kleptz, Caleigh Lavelle, Kaitlyn Lord, Lily Magoteaux, Emily Maloney, Amanda McCulloch, Erin McKinney, Naruha Nagase, Mackenzie Nosker, Mallery Nosker, Abigail Oberbeck, Kathryn Orban, Sarah Pascale, Blaine Peltier, Quynh Pham, Jonathan Post, Meredith Post, Samuel Reed, Angeline Rice, Lauren Schmitz, Elena Schroeder, Dale Sentman, Reece Sherman, Jackson Shuman, Brayden Siler, Mitchell Simon, Weston Smith, Breann Stith, Brooke Stockslager, Jenna Stockslager, Aries Targett, Layla Thongvylay, David Vance, Maggie Welker, Abigail Westfall, Elijah Williams, Rhys Williams, Madison Wilmoth, Kathryn Wolke

• Seniors: Josalyn Abrams, Jacob Adams, Fatima Al-Jarani, Kevin Anderson, Rachel Anderson, Matthew Bigley, Tiyanna Boyd, Alex Bridge, Cole Brogan, Matthew Buerger, Emily Burleson, Blake Burton, Katherine Castaneda, Anya Coleman, Zachary Collett, Zackary Collin, Erin Cothram, Stephanie Crider, Lillian Cusick, Taylor Dankworth, Kaelyn Daugherty, Mikayla Dixon, Zachariah Erwin, Mackenzie Evans, Emilie Farrier, Haley Free, Preston Gambrell, Nathaniel Garber, Lauren Garlow, Colleen Gilfoyle, Grace Hartman, Kalee Heitbrink, Allison Hemmelgarn, Nathan Henderson, Brandon Hicks, Kayleigh Hill, Irene Hinojosa Porras, Alexa Holland, Jordan Horstman, Miranda Houshel, Logan Huth, Erika Innes, Samuel Iverson, Abby Johnson, Cade Johnson, Riley Johnson, Garrett Jones, Daniel Katwyk, Spencer Klopfenstein, Alexis Lewis, Olivia Love, Megan Malott, Kaitlyn McClure, Lydia McGillivray, Cassidy McMullen, Leonardo Medel, Ciena Miller, Colin Minton, Mackenzie Morgan, Lily Morris, Laura Murray, Yuto Nagase, Skylar Nallen, Zachary Niswonger, Cayla O’Neill, Alexis Olberding, Mitchell Orozco, Abigail Otten, Caitlin Palivec, Kasheen Perdue, Seth Plantz, Madison Reed, Caroline Rhea, Payton Riley, Aliece Risch, Katie Robinson, Josephine Rohlfs, Chalea Ross, Macie Sadler, Molly Sanders, Luke Severt, Samuel Shaneyfelt, Joseph Sheehan, Kaitlyn Sherrick, Emily Shurtz, Camryn Spencer, Matthew Spencer, Mark Summers, Hailey Taylor, Brandon Thompson, Olivia Tyre, Nicole Usserman, Mikayla Vernon, Grace Walling, Bailey Webb, Jessie Welker, Ethan West, Jesse Westmeyer, Megan Wheeler, Blake Whitford, Erika Wilson,

The following Troy High School students have earned a grade average between 3.5 and 3.74 for the second semester and have been named to the Honor Roll:

• Freshmen: Athena Abner, Zachary Aboulkassim, Adam Cartwright, Xander Covington, Gabriel Cusick, Zachary Evans, Saniya Fointno, Kale Francis, Isaac Gluck, Gage Goodwin, Breanna Gray, Brian Gray, Jessica Hahn, Haven Hall-Vietz, Jackson Hartman, Konnor Hines, Amaya Jackson, Kelly Kauflin, Blake Klemt, Faith Knapp, Kaylyn Lee, Ryen Marsh, Sophia Matthies, Ryan McKinney, Alexander Meyer, Olivia Mills, Anna Mobelini, Dylan Moore, Andrew Oates, Dillion Pfeifer, Kayne Smith, Ansley Spence, Kathleen Starner, Garrett Van Hook, Lauren Walker, Marah Westcott, Lillian Wick, Kristefer Williams, Kaleigh Zimmer

• Sophomores: Oscar Avila, Tag Bender, Matthew Bess, Jessica Blount, Madison Burton, Mitchell Clark, Megan Davey, Owen Davis, Katelinn Dellinger, Xander Edger, Jayden Erbaugh, Braedon Erwin, Noah George, Jagraj Gill, Sierra Gudim, Jayden Hall, Nathan Hamilton, Libby Harnish, Hailey Honeycutt, Briana Huber, Brennah Hutchinson, Andrew Iverson, Austin Johnson, Nathaniel Kaiser, Rebekah Katwyk, Kaylee Larck, Joshua Lovitt, Jami Loy, Jessica Loy, James Marshall, Genki Masunaga, Claire Matthews, Haleigh Mayo, Gracie Morlan, Morgan Naranjo, Elijah Niemi, Julia Norris, Braxton Oliver, Sarup Patel, Leilenie Pena, Grant Rehmert, Ethan Rekow, Danielle Robbins, Rayn Shamblin, Hope Shiltz, Connor Smith, Caleb Steggemann, Alayna Stoudt, Alexia Thomas, Taylor Tong, Olyvia Walker, Margaret Wannemacher

• Juniors: Autumn Bruns, Aaron Carmack, Megan Coate, Riley Coleman, Nevaeh Collier, Elizabeth Daniel, Samantha Francis, Jenna Gross, Sidney Hampton, Heidi Hansbarger, Frida Hoening, Riley Hubbard, Christian Jones, Hallie Klosterman, Joshua Kraus, Sarah Kraynek, Christopher Law, Nolan Lutz, Angelica Manzano, Quinton Mitchell, Alexandra Myers, Alexis Piper, Payton Ross, Lydia Ryan, Quenton Shepherd, Brianna Slusher, Haley Stanaford, Mariana Trimble, Nicklas Truong, Kevin Walters II, Colleen Watkins, Jack White

• Seniors: Azalia Ali, Calvin Armstrong, Grace Avey, Travis Bertram, Baylee Boltin, Marshall Brueckman, Matthew Brush, Keith Cardinal, Natalie Dudte, Samuel Felton, Delaney Fields, Megan Frederick, Grant Gariety, Amanda Griffith, Sydney Hooker, Gabrielle Johnson, Skylar Kline, Sydney Langenkamp, Jenni Marlow, Anna McElwee, Myah Now, Katherine Pence, Claire Phlipot, Evelyn Plunkett, Jenna Rice, Davis Ruzicka, Gavin Ruzicka, Tassis Santos, Megan Sawchek, Julia Sentman, Hannah Setser, Dominic Wenrick, Steven Weyher