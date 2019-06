Fourth quarter Van Cleve honor roll

TROY — The following are sixth grade students at Van Cleve who received straight A’s during the school’s fourth quarter:

Elizabeth Arnold, Ann Bechtel, Maxwell Berning, Chloe Berry, Cortney Bonar, Kiley Boyd, Isabella Brewer, Mackenzie Bridges, Ava Burns, Abraham Cherian, Kira Cole, MeKenzie Collins, Andrew Condy, Chase Cooper, Alexandrea Cotrell, Abner Deleon, Bradyn Dillow, Camryn Ditmars, Reagan Duff, William Evilsizor, Olivia Farrier, Kade Flora, Hayden Frey, Hudson Furlong, Chloe Gillig, Azaleigh Hammer, Carson Heffner, Matthew Hempker, Carson Hillman, Kayla Huber, Tatum Jackson, Mizuki Kato, Jacy King, Natalie King, Malisa Kodaira, Lauren Koesters, Evan Kurmas, Owen Liening, Corynne Lombardo, Allanah Martin, Matthew Martz, Christa Mary, Yasashi Masunaga, Morgan Maxwell, Walter Mergler, Madison Moore, Alexis Oldham, Leila Overholser, Alexandria Rammel, Roman Rank, Zoe Reyes Frias, Carsen Riddle, Hannah Robinson, Dayne Schlagetter, Aidan Scott, William Sexton, Austin Slife, Ava Smith, Jeffrey Smith, Mackenzie, Smith, Kylee Snider, Cameron Stoltz, Kaylee Strayer, Jakob Thurmond, Creighton Verceles, Elizabeth Wannemacher, Alaina Welbaum, Isabel Westerheide, Troy Whitehead, Chloe Williams, Mio Yasuda, Xavier Yohey, Jacob Zimmermann, Noah Zink

The following are sixth grade Honor Roll students at Van Cleve:

Casey Beckner, Thomas Blanchard, Cara Cable, Averion Carnes, Marcus Cavanaugh, Johnnie Cruea, Mackinsey DeJesus, Destiny Fergerson, Cooper Gerlach, Geofrey Godin, Saiphanindra Gollamudi, Karly Halter, Austin Hardin, Luke Harnish, Delayney Harris, Christopher Harrison, Connor Haywood, Hayden Heckman, Grecia Heredia-Castillo, Colten Herrmann, Alexia Hoover, Anthony Hurd, Tyler Hydrus, Sahij Kaur, Gage Kawecki, Justin Kendall, Christopher King, Russell Kinstle, Kyle Knorpp, Annabelle Ludy, Lincoln Marsh, Lana Merzke, Colton Morefield, Chelsea Muhlenkamp, Hailey Newland, Wyatt Newman, Rylee Nickles, Elijah Noll, Audrey Oates, Kyle Packard, Noah Pearson, Raegan Poeppelman, Riley Poland, Ethan Rebernak, Isabella Reynolds, Addisyn Russell, Harmeera Sandhu, Carter Schemmel, Alexander Sentman, Judah Simmons, Brady Smith, Lonnie Smith, Alanah Solorzano, Chloe Stower, Nicholas Stringer, Isaac Targett, Hayden Taylor, Tyler Tibbs, Mitsuho Tsuji, Paige Vitangeli, Hailey Werst, Hannah Williams, Nevaeh Williams, Sadena Winter, Avery Woodruff, Adain Wray, Sara Yokoyama, Alyssa York, Lily Zimmerman