Edison announces dean’s list

PIQUA — Edison State Community College recognizes 413 students for excellence in academics on the fall 2018 semester dean’s list. To be eligible for the dean’s list, a student must have at least a 3.5 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.

Bradford: Kharista Barge, Allyce Bond, Dylan Burgan, Ronald Hoelscher, Vincent Saulnier, Kayla Seman, Courtney Smidutz, Madison Williams

Clayton: Elizabeth Davis

Covington: Danielle Adams, Ian Benedict, Paige Boehringer, Laurie Boone, Patricia Casey, Emily Hedrick, Lisa Holfinger, Thomas Kuether, Danell Warner, Hailey Weer, Anna Winn, Chad Yohey

Dayton: Henry Barwick, Jared Chong, Shannon Davidson, Twila Fair, Katherine Lee, Micah Trimbach

Englewood: Corina Conley, Joseph Pryor

Fletcher: Catherine Harleman

Huber Heights: Tracy Cooper

Laura: Karen Sowers

Ludlow Falls: Rebecca Spencer

New Carlisle: Zachary Schantz

Piqua: Katlyn Arthur, Katherine Bell, Nicole Burel, Lindsey Cruse, Beth Darst, Steffanie Davey, Kaylynn Dill, Ashley Evans, Sarah Evans, Veronica French, Brianna Fuller, Rebecca Gambill, Colleen Gister, Lauryn Gray, Victoria Henderson, Erica Hicks, Jason Hill, Hannah Honeycutt, Tyler Hutton, Ashley Keller, Samantha Martin, Brooke McName, Hailey McPherson, Tony Murphy, Jacob Oglesbee, Kristopher Palsgrove, Jessica Paylor, Abby Peepels, James Rego, Frances Reyes, Shannon Rice, Tucker Schneider, Richard Schulte, Brandy Shepard, Faith Sherman, Skylar Sloan, Derrick Spitler, Kaylee Spruance, Taylor St Myers, Patrick Stone, Kelly Tedder, Savanna Ufferman, Dylan Warren, Joseph White, Allysshia Wise, Ashley Young

Pleasant Hill: Kassidi Alexander, Gabriella Clingman, Anthony Hampton, Eden Harbour, Kimberly Laughman, Sabrina Liette, Curtis Shellenberger, Kacie Tackett, Brinley Fairband

Tipp City: Owen Bailey, Mason Doll, Paige Heitkamp, Nicholas Howard, Jackson Kremer, Kathryn Lee, Savannah Pond, Robert Schinaman, Calissa Stewart, Brianna Tilley, Dylan Wackler

Troy: Jacob Adams, Caitlin Ball, Christian Blair, Jason Blake, Kenley Blake, Tori Breisch, Alex Bridge, Benjamin Brush, Matthew Buerger, Megan Byram, Kyle Casey, Erianna Covington, Thomas Davidhizar, Candace Deaville, Mikayla Dixon, Andrienne Durbin, Shai Emerick, Josie Fannin, Emilie Farrier, Isaac Flora, Taylor Ganger, Amber Gorman, Brooklyn Grove, Michael Gusching, Lesly Hecker, Joshua Heil, Jordan Isenbarger, Matthew Johns, Kirsten Jorgensen, Isatou Kassama, Skylar Kline, Riley McDonald, Audrey McWhorter, Kaitlyn Misirian, Samuel Nation, Savannah Nehring, Kevin O’Banion, Kayleigh Otstot, Parker Pfenning, Bradford Pierce, Josephine Rohlfs, Hallie Snyder, Melissa Stanley, Darrien Stewart, Samantha Stewart, Sophia Terrill, Zachariah Terrill, Nicholas Thompson, Sandra Tipps, Spencer Tuck, Melissa Tucker, Caleb Twiss, Olivia Tyre, Brennen Vickers, Abigail Vogelmeier, Alisandra Ward, Michael Whidden, Jacob Wynne

Union: Beth Haffner

Vandalia: Taylor Baughman, Dylan Welch

West Milton: Stephanie Beck, Hallie Berberich, Destiny Brow, Paige Chaney, Robert Donley, Hannah Oaks, Gerald Rosengarten