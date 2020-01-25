Miami East Junior High honor roll

CASSTOWN — Miami East Junior High School has released its honor roll for the second quarter.
Sixth grade
Principal’s list: Adriana Barrett-Knick, Anna Budd, Kinsley Courtright, Anna Davis, Elizabeth Evans, Katie Ferguson, Mara Fine, Elizabeth Fischer, Kylie Gentis, Skyler Goecke, Delainey Goodstein, Sevanna Harmon, Logan Helsinger, Emma Hershberger, Teaghan Kress, Brandon Lane, Carter Leiss, Addyson Long, Kaci Manns, Nicholas Martel, Tenley Potter, Addison Register, Luke Robinson, Jaycee Roeth, Isabella Rowley, Landon Scott, Alexandria Skaggs, Bianca Stevens, Brandon Stone, Olivia Thomas, Kirya Wise, Kimberly Zapata, Emily Zawalich.
Honor roll: Emma Anderson, Brody Antonides, Gavin Bodey, Addelynn Bowman, Alexa Deaton, Carsen Dishman, MaKenna Doty, Isabel Eichhorn, Gavin Ellis, Addison Fine, Garrett Fine, Donavan Gallegos, Dallas Gillian, Madison Grube, Jon Hart, Brayden Havenar, Alyssa Helton, Starr Hughes, Lily MaLott, Sophie Minnich, Keidin Pratt, Ava Skeens, Jenna Taylor, Cayden Wesco, Zenia Wickliffe.
Seventh grade
Principal’s list: Kamryn Apple, Haley Barnes, Halen Beck, Candice Bevan, Wyatt Black, Riley Blair, Luke Bowsher, Julia Couser, Vincent Crane, Evan Demmitt, Rhylee Eichhorn, Kaden Francis, Reese Gipe, Grayce Goodin, Owen Haak, Miriam Harmon, Seneca Harris, Violet Hazard, Lacie Henry, Brooke Hicks, Jacqueline Kadel, Kally Koble, Baylen Lair, Haley Lane, Simon Latimer, Adam Lawson, Sophia Mannier, Abigail Maxson, Connor Maxson, Lillian McClain, Kaitlyn McElroy, Aaron Mills, Coleton Moore, Katelyn Paulus, Wesley Penny, Karley Prosser, Hailey Register, Allison Rose, Tristan Rowley, Brooke Shafer, Jackson Shane, Jaylynn Shaver, Keara Stace, Emma Stapleton, Allie Suber, Delanie Tennant, John Weddle.
Honor roll: Brianna Baxter, Blake Boggess, Aaron Callahan, Adrien Comer, Macy Curtis, Nicholeiz Fish, Lillian Forsythe, Madison Garrett, William Gillespie, Lorelei Gregory, Peyton Harper, Bryce Haught, Skyla Kerns, Dylan Link, Cora Moore, Jocelyn Motter, Braylon Rhoads, Austin Scherer, Addison Schmidt, Adam Schwartz, Thad Slone, Christopher Smith, Brianna Uhl, Kamden Wolfe, Lillyan York.
Eighth grade
Principal’s list: Devon Abshire, Connor Apple, Cole Baxter, Drake Bennett, Maria Broerman, Andrew Crane, Martin DesAutels, Kennedee Elifritz, Wesley Enis, Ella Fine, Camryn Francis, Rylee Gardner, Ayla Gilbert, Devin Goodpaster, Maryn Gross, Tadyn Gross, Luke Hamaker, Fletcher Harris, Alaina Helsinger, Maria Hohenstein, Reagan Howell, Addison Jennings, Abigail Kadel, Cora Kinard, Vaughn King, Abigail Leiss, Jadyn Maingi, Daniel Martin, Noah Martin, Madison Maxson, Lana McAdams, Camren Monnin, McKayah Musselman, Roy Musselman, Evan Noll, Elisabeth Norman, Hans Olson, Lindsey Ott, Faith Overholser, Malea Padgitt, Gabrielle Paff, Logan Phillips, Karson Potts, Preston Rich, Caleb Richter, Jacob Riley, Jacob Roeth, Ty Roeth, Emmalee Root, Megan Rose, Jaden Smith, Xander Smith, Evan Vallery, Courtney Walker, Thomas Wallace, Emily Williams.
Honor roll: Jadyn Bair, Maya Bowsher, Kaylena Brokschmidt, Kaylen Gannon, Lillian Glosette, Layton Hughes, Kyle Larson, Olivia Latchney, Alexis Loughman, Lucas Maxwell, Sophia Mitchell, William Moore, Landin Putnam, Zachary Smith, Brooklyn Taylor, Lydia Walker, James Woodard, Maelee Zerkle.