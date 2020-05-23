Miami East Junior High

Third quarter
Sixth grade
Principal’s list: Zacariah Allen, Adriana Barrett-Knick, Addelynn Bowman, Anna Budd, Kinsley Courtright, Anna Davis, Carsen Dishman, Katie Ferguson, Mara Fine, Elizabeth Fischer, Kylie Gentis, Skyler Goecke, Delainey Goodstein, Sevanna Harmon, Logan Helsinger, Emma Hershberger, Starr Hughes, Teaghan Kress, Brandon Lane, Khalia Lawrence, Carter Leiss, Addyson Long, Kaci Manns, Nicholas Martel, Sophie Minnich, Tenley Potter, Keidin Pratt, Addison Register, Luke Robinson, Jaycee Roeth, Isabella Rowley, Landon Scott, Alexandria Skaggs, Bianca Stevens, Brandon Stone, Olivia Thomas, Gunner Weldy, Kirya Wise.
Honor roll: Emma Anderson, Brody Antonides, Gavin Bodey, Shelby Buck, Aiden Crumrine, Colin Davidson, Alexa Deaton, MaKenna Doty, Isabel Eichhorn, Whitni Enis, Elizabeth Evans, Addison Fine, Garrett Fine, Donavan Gallegos, Dallas Gillian, Madison Grube, Jon Hart, Brayden Havenar, Alyssa Helton, Mayson Hughes, Lily Malott, Brycen Musser, Ava Skeens, Bailey Taylor, Jenna Taylor, Cayden Wesco, Zenia Wickliffe, Kimberly Zapata, Emily Zawalich.
Seventh grade
Principal’s list: Kamryn Apple, Haley Barnes, Candice Bevan, Wyatt Black, Riley Blair, Luke Bowsher, Julia Couser, Vincent Crane, Evan Demmitt, Rhylee Eichhorn, Kaden Francis, William Gillespie, Reese Gipe, Grayce Goodin, Owen Haak, Miriam Harmon, Seneca Harris, Lacie Henry, Brooke Hicks, Jacqueline Kadel, Kally Koble, Baylen Lair, Haley Lane, Simon Latimer, Adam Lawson, Sophia Mannier, Abigail Maxson, Connor Maxson, Kaitlyn McElroy, Aaron Mills, Coleton Moore, Katelyn Paulus, Wesley Penny, Karley Prosser, Allison Rose, Tristan Rowley, Brooke Shafer, Jackson Shane, Keara Stace, Emma Stapleton, Allie Suber, John Weddle
Honor roll: Brianna Baxter, Halen Beck, Adrien Comer, Lillian Forsythe, Lorelei Gregory, Peyton Harper, Bryce Haught, Skyla Kerns, Lillian McClain, Haley Register, Addison Schmidt, Thad Slone, Delanie Tennant, Brianna Uhl, Clark Wintrow.
Eighth grade
Principal’s list: Devon Abshire, Connor Apple, Cole Baxter, Drake Bennett, Maria Broerman, Andrew Crane, Martin DesAutels, Kennedee Elifritz, Wesley Enis, Ella Fine, Camryn Francis, Rylee Gardner, Devin Goodpaster, Maryn Gross, Tadyn Gross, Luke Hamaker, Fletcher Harris, Alaina Helsinger, Maria Hohenstein, Reagan Howell, Addison Jennings, Abigail Kadel, Cora Kinard, Vaughn King, Abigail Leiss, Alexis Loughman, Daniel Martin, Noah Martin, Madison Maxson, Lucas Maxwell, Lana McAdams, Camren Monnin, McKayah Musselman, Roy Musselman, Evan Noll, Elisabeth Norman, Hans Olson, Lindsey Ott, Faith Overholser, Malea Padgitt, Gabrielle Paff, Logan Phillips, Preston Rich, Jacob Riley, Jacob Roeth, Ty Roeth, Emmalee Root, Megan Rose, Jaden Smith, Brooklyn Taylor, Evan Vallery, Courtney Walker, Thomas Wallace, Emily Williams .
Honor roll: Jadyn Bair, Maya Bowsher, Kaylena Brokschmidt, Kaylen Gannon, Ayla Gilbert, Michael Hohenstein, Layton Hughes, Christian Johnson, Olivia Latchney, Brayden Link, Jadyn Maingi, Sophia Mitchell, William Moore, Karson Potts, Landin Putnam, Caleb Richter, Dakota Shields, Xander Smith, Braeden Teale, James Woodard, Maelee Zerkle.